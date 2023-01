'राहुल गांधी को मैंने मार दिया', भारत जोड़ो यात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने क्या-क्या बोले कांग्रेस नेता

नेशनल डेस्क: कांग्रेस की राहुल गांधी की अगुवाई वाली ‘भारत जोड़ो यात्रा' इन दिनों हरियाणा में है। कुरक्षेत्र में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मीडिया ने उनसे कई सवाल पूछे। तभी एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया। यहां जो बैठा है वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी आपके और भाजपा के दिमाग में है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब राहुल मेरे दिमाग में नहीं है। वहीं एक अन्य सवाल में राहुल गांधी ने कहा कि टी-शर्ट बोल-बोल कर मुझे मां से डांट दिलवा दी। मां कह रही है कि ठंड में ऐसे ही घूम रहे हो। एक क्या आप तपस्वी हो गए हैं? सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, "ये देश तपस्वियों का देश है, ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं।

