नेशनल डेस्कः कोरोना वायरस ने इन दिनों भारत समेत दुनिया के कई देशों में कहर बरपाया हुआ है। वहीं भारत में बनती दवा हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन की दुनियाभर के कई बड़े देश इसकी मांग कर रहे हैं। दरअसल हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन कोरोना के इलाज के इस्तमाल हो रही है। जिस भारतीय दवा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी भारत से अपील करनी पड़ी क्या आप जानते हैं उस दवाई को बनाने के पीछे किस भारतीय का हाथ है। तो हम यहां आपको बता दें कि हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन को बनाने में महान भारतीय रसायन वैज्ञानिक आचार्य प्रफ्फुल चंद रे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय रसायन विज्ञान के जनक माने जानेवाले डाॅ. रेे ने साल 1896 में पारद नाइट्रेट यौगिक का आविष्कार किया था जिससे हाईड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन दवा का निर्माण किया गया।

बंगाल में बनती थी दवा

कोलकाता स्थिति बंगाल केमिकल्स एंड फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड मलेरिया निरोधी दवा बनाने वाली भारत की एक मात्र सरकारी ईकाई है। हाईड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (Hydroxychloroquine or HCQ) एक ऐसी मलेरिया-रोधी दवा है जिसे कोरोना वायरस से निपटने का बड़ा हथियार माना जा रहा है। लेकिन बंगाल केमिकल्स ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सल्फेट उत्पादन पिछले कुछ सालों से बंद कर रखा है। उल्लेखनीय है कि बंगाल केमिकल्स इस दवाई को बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र कंपनी है। नए नियमों के अनुसार इस दवाई को बनाने के लिए अब कंपनी को फिर से लायसेंस लेना होगा। बंगाल केमिकल्स ने इस दवाई का उत्पादन आजादी के काफी पहले, 1934 में शुरू कर दिया था।

आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय

2 अगस्त 1861 को बंगाल के खुलना जिले के (आज के बांग्लादेश) ररुली कतिपरा में जन्मे प्रफुल्ल चंद्र राय ने अपने निजी प्रयासों से एक लैब में 1892 में बंगाल केमिकल्स एंड फर्मास्युटिकल्स की स्थापना की। इस काम के पीछे उनकी सोच थी कि बंगाल के युवाओं में इंटरप्रिन्योशिप की भावना पैदा की जा सके। 1887 में ईडनबर्ग युनिवर्सिटी से डीएससी की डिग्री लेने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में वहवकैमिस्ट्री पढ़ाने लगे। 1892 में कुल 700 रुपए की पूंजी के साथ उन्होंने बेंगाल केमिकल वर्क्स की शुरुआत की और इसके हर्बल उत्पादों को मेडिकल कांग्रेस के 1893 में हुए अधिवेशन में प्रस्तुत किया। दवाइयां बनाने की दिशा में प्रफुल्ल चंद्र राय जो छोटा सा प्रयास किया था उसे दो लाख रुपए की लागत के साथ 1901 में बंगाल केमिकल्स एंड फर्मास्युटिकल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में खड़ा कर दिया।

जॉन कमिंग ने ‘Review of the Industrial Position and Prospects in Bengal’ में लिखा कि 1908 में राय की कंपनी ने बंगाल के औद्योगिक घरानों में अपनी अलग पहचान बना ली थी। राय की दूरगामी सोच के नेतृत्व में बंगाल केमिकल्स काफी तेजी से बढ़ी और अपनी पहली फैक्ट्री कोलकाता के मनिकलता में 1905 में स्‍थापित की। उन्होंने दूसरी फैक्ट्री पानीहाटी में 1920 में लगाई और फिर 1938 में तीसरी फैक्ट्री मुंबई में स्थापित की। प्रफुल्ल चंद्र राय ने इस दौरान कई किताबें भी लिखीं जिनमे से एक है History of Hindu Chemistry – From the Earliest Times to the Middle of the Sixteenth Century AD'। यह एक ऐसी किताब है जिसमें भारत की वैदिककालीन महान रसायनिक प्रयोगों और प्रचलन को डॉक्युमेंटेड किया था। प्रफुल्ल चंद्र का मानना था कि भारत की प्रगति औद्योगिकीकरण से ही हो सकती है।