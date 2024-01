जानिए कौन थी सावित्रीबाई फुले और रानी वेलु नचियार, पीएम मोदी ने जयंती पर दी श्रद्धांजलि

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को समाज सुधारक, शिक्षिका एवं कवयित्री सावित्रीबाई फुले और स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलू नचियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सावित्रीबाई फुले और रानी वेलु नचियार की जयंती पर उन्हें सादर नमन। दोनों ने अपने साहस और दयालुता से समाज को प्रेरित किया। हमारे देश के लिए उनके योगदान अमूल्य है।''



Tributes to Savitribai Phule and Rani Velu Nachiyar on their Jayanti. Both of them inspired society with their compassion and courage. Their contribution towards our nation is invaluable. Here is how we paid tributes to them during the recent #MannKiBaat. pic.twitter.com/hFfoAbWlqf — Narendra Modi (@narendramodi) January 3, 2024