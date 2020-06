लद्दाख से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे से मुलाकात की। इस दौरान सेना प्रमुख के साथ उत्तरी सेना के कमांडर और लेह कॉर्प कमांडर भी मौजूद थे। बता दें कि सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे पूर्वी लद्दाख के दो दिन के दौरे के क्रम में आज लेह पहुंचे जहां उन्होंने गलवान घाटी में पिछले दिनों घायल जवानों से मुलाकात

नेशनल डेस्कः लद्दाख से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे से मुलाकात की। इस दौरान सेना प्रमुख के साथ उत्तरी सेना के कमांडर और लेह कॉर्प कमांडर भी मौजूद थे। बता दें कि सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे पूर्वी लद्दाख के दो दिन के दौरे के क्रम में आज लेह पहुंचे जहां उन्होंने गलवान घाटी में पिछले दिनों घायल जवानों से मुलाकात की। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सेना के बीच हुई झड़प के बाद सेना प्रमुख का यह दूसरा लद्दाख दौरा है। इन दो दिनों में वह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा स्थिति का जायजा लेंगे तथा सीमा पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे। दौरे के पहले दिन उन्होंने सेना के अस्पताल जाकर झड़प में घायल सैनिकों से बात की।



सूत्रों ने बताया कि गत 15 जून की घटना में घायल सैनिकों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के साथ ही उस रात की घटना के बारे में भी उनसे बात की। घायल जवानों से मिलने के बाद सेना प्रमुख सीमा पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे। वह चीनी सेना के साथ सोमवार को हुई कोर कमांडर स्तर की वार्ता के बारे में भी पूरी जानकारी हासिल करेंगे।

#WATCH: Army Chief General MM Naravane interacts with a soldier at Military Hospital, Leh during his two-day visit to Eastern Ladakh. pic.twitter.com/GYt3PhBC6a