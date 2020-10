सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा अर्धसैनिक बल (ITBP) के जवानों को कड़क सैल्यूट कर रहा है। ये सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि कड़क वीडियो है। लद्दाख के चुशूल गांव में इस बच्चे ने आईटीबीपी के जवानों को बहुत जोश के साथ सैल्यूट किया। वहां मौजूद जवानों ने बच्चे को सही सैल्यूट करना सिखाया...

नेशनल डेस्कः सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा अर्धसैनिक बल (ITBP) के जवानों को कड़क सैल्यूट कर रहा है। ये सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि कड़क वीडियो है। लद्दाख के चुशूल गांव में इस बच्चे ने आईटीबीपी के जवानों को बहुत जोश के साथ सैल्यूट किया। वहां मौजूद जवानों ने बच्चे को सही सैल्यूट करना सिखाया। इसके बाद बच्चे ने फिर जवानों को सही सैल्यूट किया। बच्चे का यही जुनून लोगों को पसंद आ गया।



