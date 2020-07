गुजरात के स्वास्थ्य राज्यमंत्री तथा वराछा रोड से विधायक कुमार कनानी के बेटे प्रकाश कनानी और उसके दोस्तों ने सूरत में लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू तोड़ने की कोशिश की। प्रकाश कनानी को ऐसा करने से रोकने के चलते महिला कांस्टेबल सुनीता यादव से तीखी बहस हो गई थी, जिसके ऑडियो क्लिप शनिवार को सोशल मीडिया पर वा

नेशनल डेस्कः गुजरात के स्वास्थ्य राज्यमंत्री तथा वराछा रोड से विधायक कुमार कनानी के बेटे प्रकाश कनानी और उसके दोस्तों ने सूरत में लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू तोड़ने की कोशिश की। प्रकाश कनानी को ऐसा करने से रोकने के चलते महिला कांस्टेबल सुनीता यादव से तीखी बहस हो गई थी, जिसके ऑडियो क्लिप शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। बताया जा रहा है कि महिला कांस्टेबल सुनीता ने अपना इस्‍तीफा सौंप दिया है।

Sunita Yadav, a brave constable from #Surat resigned today because of frustration as she didn't get any support from her seniors. To scold a BJP Minister's son for violating curfew rules, will you call it a mistake? #Gujarat pic.twitter.com/icQuBN25xy