नेशनल डेस्कः उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। मंगलवार शाम को चमोली जिले के कोडिया में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में भूस्खलन हो गया। चट्टानों के साथ पेड़ खिलौनों की तरह नीचे गिरे। चट्टान गिरने से कई घंटों तक आवाजाही बाधित रही। जिस समय चट्टान गिरी वहां पर लोग मौजूद थे। बद्रीनाथ में भूस्खलन का वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग गाड़ियों को बैक करते नजर आ रहे हैं।

#WATCH Uttarakhand: A landslide occurred at Badrinath national highway in Kodiya of Chamoli district last evening, due to incessant rainfall. The national highway is blocked at multiple locations due to falling of debris. Operations to clear the route is underway.(28.07.2020) pic.twitter.com/gdSLFvvrHx