नेशनल डेस्कः एक लंगूर पुलिस ड्रिल में पहुंच गया और उसने इस दौरान जो हरकत की उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल लंगूर ने ड्रिल कर रहे एक पुलिसवाले को जोर से लात मार दी। लंगूर ने लात इतनी जोर से मारी कि पुलिसवाले ने भी संतुलन खो दिया और गिरते-गिरते बचा। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर काफी फनी रिएक्शन आ रहे हैं। इस वीडियो को IPS पंकज नैन ने शेयर किया है।

This is how exactly your Ustad ( drill instructor ) wants to act, when you don't do good drill 🤣🤣 pic.twitter.com/BMAhajA4bp