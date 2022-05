शहीद जवान मुदस्सिर का आखिरी VIDEO वायरल, देश के लिए गाया था यह गाना...लोग बोले- आप पर गर्व

नेशनल डेस्क: जम्मू-कश्मीर के बारामूला के क्रीरी इलाके में 25 मई को नजीभात चौराहे पर हुई मुठभेड़ में जवान मुदस्सिर अहमद शेख शहीद हो गए थे। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों जैश-ए-मोहम्मद के तीन पाकिस्तानी आतंकवादी भी मार गिराए थे। जवान मुदस्सिर अहमद शेख के शहीद होने पर पिता ने कहा था कि मुझे गर्व है कि मेरा बेटा हजारों लोगों की जिंदगी बचा गया। वहीं अब शहीद जवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Few days before he got martyred in Baramulla ,Mudasir played this tune !!!@bhatray pic.twitter.com/SrzfGQXNmK — shabir Khan (@flash_shabir) May 29, 2022