मंगलवार को जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर-2020 (State of global air-2020) रिपोर्ट के मुताबिक इन मौतों के लिए घरेलू एवं बाह्य दो किस्म का प्रदूषण जिम्मेदार है। एक, घर के बाहर हवा में पीएम 2.5 की ज्यादा मात्रा होना और दूसरे, घर में भोजन के लिए ठोस ईंधन का इस्तेमाल करना है। अध्ययन अमेरिका के हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है जिसमें वायु प्रदूषण को नवजात शिशुओं की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण माना गया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल 16.70 लाख शिशुओं की मौतें होती हैं और इसमें वायु प्रदूषण सबसे बड़ा कारण है।

