हाइवे के बीचों-बीच तेंदुआ का कार पर भयावह हमला, वीडियो देख एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी की प्रार्थना

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर अकसर तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते है। ऐसा ही एक भयावह वीडियो सामने आया है जिसमें एक तेंदुआ हाइवे के बीचों बीच एक चलती कार पर हमला करते दिखाई दे रहा है। हालांकि घटना किस स्थान पर हुई यह अभी पता नहीं चल पाया है।

वहीं इस वीडियो की एक क्लिप को बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने भी साझा की, जिसमें एक हाईवे पर एक कार की चपेट में आने के बाद तेंदुए को मौके से भागते हुए दिखाया गया है।रविना ने कैप्शन में लिखा है कि इस खूबसूरत तेंदुए के लिए प्रार्थना। संरक्षण के तरीकों के बारे में अच्छी तरह से सोचा।

Prayers for this beautiful leopard… hope he survives,even though he’s badly wounded , he escapes into the jungle . @WildLense_India I hope our politicians wake to the fact that linear development can happen hand in hand with well thought of conservation methods. pic.twitter.com/KbdhgRoaZS — Raveena Tandon (@TandonRaveena) June 20, 2022