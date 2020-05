तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक तेंदुए ने खूब आतंक मचाया, जिसके बाद शहर के लोग दहशत में हैं। इस पूरी घटना का वी​डियो भी सामने आया है, जिसमें तेंदुआ एक ट्रक ड्राइवर पर हमला ​करता दिखाई दे ​रहा है। हालांकि कुत्तों की मदद से उस शख्स की जान बच गई...

नेशनल डेस्क: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक तेंदुए ने खूब आतंक मचाया, जिसके बाद शहर के लोग दहशत में हैं। इस पूरी घटना का वी​डियो भी सामने आया है, जिसमें तेंदुआ एक ट्रक ड्राइवर पर हमला ​करता दिखाई दे ​रहा है। हालांकि कुत्तों की मदद से उस शख्स की जान बच गई।

Leopard vs Dogs. Somewhere in India. But such is not new. Feral dogs do corner leopards & leopards love hot-dogs, when we they get chance. Via Whatsapp. pic.twitter.com/I4saHVfSl6