'ईवीएम को आराम करने दो, अगले चुनावों में फिर गाली खाएगी', चुनाव नतीजों पर बोले CEC राजीव कुमार

नेशनल डेस्कः लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें मिली हैं। इसमें बीजेपी अकेले दम पर 240 सीटें जीतने में कामयाब रही है। लेकिन यह बहुमत से दूर है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में INDI गठबंधन का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। INDI गठबंधन को 234 सीटों पर जीत हासिल हुई है। चुनावों के नतीजे जारी होने से पहले तक तमाम विपक्षी नेताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी की शंका जताई थी।

#WATCH | Delhi: Chief Election Commissioner Rajiv Kumar says, " Now, it (result) is in front of everyone. Let the EVM rest till the next elections... It is a trustable thing which keeps on doing its work... As the results are out, Soon the MCC is going to end in 1 hour." pic.twitter.com/3wNPGyfRSw — ANI (@ANI) June 6, 2024