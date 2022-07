जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने किया हजऱतबल दरगाह का दौरा, ईद की तैयारियों की समीक्षा की

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने बृहस्पतिवार को यहां हजऱतबल दरगाह का दौरा किया और ईद-उल-अजहा की तैयारियों की समीक्षा की। ईद रविवार को मनाई जाएगी।

उपराज्यपाल के साथ जम्मू-कश्मीर के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

अधिकारियों ने बताया कि सिन्हा ने प्रसिद्ध डल झील के सामने स्थित पवित्र दरगाह में ईद की नमाज़ अदा करने वाले नमाजय़िों के लिए बिजली, साफ-सफाई और पानी की व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल ने प्रशासन से रविवार को होने वाली बारिश के पूर्वानुमान की स्थिति में सभी ज़रूरी इंतजाम करने को भी कहा।

सिन्हा ने ट्विटर पर कहा कि यह त्योहार लोगों को दयालुता, परोपकार और मानवता की भलाई के लिए काम करना सिखाता है।

उपराज्यपाल ने ट्विटर पर लिखा, 'हजऱतबल दरगाह में जियारत की। ईद-उल-जुहा के शुभ अवसर के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की, यह (त्योहार) लोगों को दयालु, परोपकारी बनने व मानवता की भलाई के लिए कार्य करना सिखाता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की।'

Paid obeisance at Dargah Hazratbal. Reviewed the arrangements being made for the auspicious occasion of Eid-ul-Zuha, which teaches us to be kind, charitable and to work for the greater good of humanity. Prayed for happiness and prosperity for people of J&K UT. pic.twitter.com/YiCLOgi36Q