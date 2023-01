'कौन हैं LG' केजरीवाल की टिप्पणी पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिया जवाब-  संविधान में देखें, पता चल जाएगा'

नेशनल डेस्क: दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने को लेकर सरकार और एलजी आमने सामने हैं। इस बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ‘‘बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना’’ मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए उपराज्यपाल के अधिकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ‘‘वह (सक्सेना) मेरे प्रधानाध्यापक’’ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एलजी कौन है? इसी सवाल पर दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) ने पत्र लिखकर जवाब दिया है।



दिल्ली के दो संवैधानिक पदाधिकारियों से जुड़े विवाद में उपराज्यपाल (एलजी) वी के सक्सेना ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उन पर ‘‘भ्रामक, अपमाजनक टिप्पणी’’ करने तथा ‘निचले स्तर की बयानबाजी’ पर उतरने का आरोप लगाया।

बता दें कि हाल ही में इस मुद्दे पर केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में एलजी वीके सक्सेना को लेकर कई बातें कहीं। केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल कौन हैं? एलजी कहां से आ गया? इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) ने कड़ा एतराज जताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। LG ने कहा- कौन है एलजी, कहां से आया एलजी, इसका जवाब आपको संविधान देखने से मिल जाता।

Delhi LG VK Saxena writes to CM Arvind Kejriwal over his recent comments 'Who is LG?' in the Assembly over teachers' training in Finland pic.twitter.com/KnfBFL9rcN — ANI (@ANI) January 20, 2023