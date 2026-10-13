लखनऊ बिजनेसमैन मौत: शरीर पर चोट, सिगरेट से जलने और मेकअप के निशान... मौके से आपत्तिजनक टॉय और दवाइयां बरामद

लखनऊ में 9 अक्टूबर को एक 28 साल के बिज़नेसमैन की गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट की चौथी मंज़िल से गिरकर मौत हो गई। परिवार का दावा है कि उसके शरीर पर चोट और सिगरेट से जलने के निशान थे, साथ ही चेहरे पर लिपस्टिक जैसे निशान और शरीर पर मेकअप लगा हुआ था। मृतक,...

लखनऊ: लखनऊ में 9 अक्टूबर को एक 28 साल के बिज़नेसमैन की गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट की चौथी मंज़िल से गिरकर मौत हो गई। परिवार का दावा है कि उसके शरीर पर चोट और सिगरेट से जलने के निशान थे, साथ ही चेहरे पर लिपस्टिक जैसे निशान और शरीर पर मेकअप लगा हुआ था। मृतक, शिव शर्मा, जब मिला तो उसने सिर्फ़ अंडरवियर पहना हुआ था। पुलिस को अपार्टमेंट से सेक्स टॉय और सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाएं मिलीं।

मृतक की मां, रंजना शर्मा ने उसकी गर्लफ्रेंड और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे पर उसे परेशान करने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। साथ ही, यह भी आरोप लगाया है कि श्रद्धा ने ही उसे धक्का देकर मार डाला। शिकायत के बाद पुलिस ने श्रद्धा, उसकी बहन, उनके ड्राइवर और दो अन्य लोगों के खिलाफ़ हत्या का मामला दर्ज किया है। जांच करने वाले अधिकारी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के CCTV फुटेज, शिव और श्रद्धा के बीच हुई बातचीत (चैट) और अन्य सबूतों की जांच कर रहे हैं ताकि मौत के हालात का पता लगाया जा सके।

मृतक हज़रतगंज इलाके के अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंज़िल से गिरा था। मां की शिकायत के मुताबिक, शिव पिछले चार महीनों से श्रद्धा के साथ रह रहा था। रंजना ने आरोप लगाया कि श्रद्धा और उसके ड्राइवर आदिल ने 9 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे उन्हें फ़ोन करके बताया कि शिव की तबीयत खराब है और उसे अस्पताल ले जाना है। मां का दावा है कि जब वह किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) पहुंचीं, तो उन्हें उनके बेटे का शव दिखाया गया, जिसके बाद श्रद्धा और बाकी लोग वहां से चले गए।

श्रद्धा शिव के साथ मारपीट करती थी

रंजना ने श्रद्धा पर आरोप लगाया कि वह शिव को उसके पुराने आपराधिक मामले का हवाला देकर जेल भेजने की धमकी देती थी। उन्होंने दावा किया कि श्रद्धा अक्सर राजनेताओं, वरिष्ठ नौकरशाहों और भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों के साथ अपने कथित संपर्कों का ज़िक्र करके उसे डराती-धमकाती थी। मां ने यह भी आरोप लगाया कि श्रद्धा शिव के साथ मारपीट करती थी और उसे डर था कि उसे किसी और मामले में फंसा दिया जाएगा। उन्होंने अपनी शिकायत के हिस्से के तौर पर पुलिस को दोनों के बीच हुई बातचीत (चैट) भी सौंपी है। पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है पुलिस जांच के तहत अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के CCTV फुटेज की जांच कर रही है।



एक क्लिप में, लोगों का एक समूह अपार्टमेंट से नीचे आते और परिसर से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है। एक और क्लिप में घटना के लगभग 15 मिनट बाद कॉम्प्लेक्स में एक सफेद ऑडी कार आती हुई दिख रही है। कार जाने से पहले अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास थोड़ी देर के लिए मुड़ती है।



मिली जानकारी के अनुसार, गाड़ी पर सचिवालय का पास लगा हुआ था। पुलिस कार की पहचान और उसके कॉम्प्लेक्स में आने के कारण की जांच कर रही है। जांचकर्ता मामले में मिली चैट की भी जांच कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस सामग्री में कई राजनीतिक हस्तियों के साथ संपर्क का ज़िक्र है, हालांकि उन बातचीत की प्रकृति और मौत से उनके संबंध अभी स्पष्ट नहीं हैं। दिल्ली और नेपाल सहित कई जगहों पर तलाशी अभियान चल रहा है, क्योंकि पुलिस मामले से जुड़े लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे के है 1.41 लाख फॉलोअर्स

श्रद्धा दुबे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर लगभग 1.41 लाख फॉलोअर्स हैं। वह कुछ म्यूज़िक एल्बम में भी नज़र आ चुकी हैं। शिव का परिवार लखनऊ के अलीगंज में रहता है। वह 'वंदे मातरम चिकन' नाम से कपड़ों की दुकान और 'आंगन' नाम से रेस्तरां चलाते थे। बिज़नेसमैन को फायरिंग के मामले में गिरफ़्तार किया गया था शिव का नाम 30 अगस्त को गोमती नगर के टिंकल पिंक क्लब में हुई फायरिंग की घटना में भी आरोपी के तौर पर आया था। उनकी गिरफ़्तारी में मदद करने वाली जानकारी के लिए 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी। बाद में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने उन्हें बिहार के पटना से गिरफ़्तार किया। उन्हें जेल भेजा गया और बाद में ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। उनकी मां का दावा है कि श्रद्धा ने उन्हें वापस जेल भेजने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस रजनीश वर्मा ने कहा कि परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ़्तार करने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस शिव की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही है, जिसमें परिवार के आरोप, CCTV फुटेज और जांच के दौरान मिली अन्य सामग्री शामिल है।