त्रिपुरा विधानसभा चुनाव : भाकपा (एम) के उम्मीदवारों की सूची जारी, पूर्व सीएम का कटा पत्ता

नेशनल डेस्क : त्रिपुरा की 60 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर CPI(M) ने आगामी त्रिपुरा चुनाव 2023 के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पूर्व सीएम और मौजूदा विधायक माणिक सरकार ने इस बार राहत दी है। आपको बत्ता दें कि उम्मीदवार अब 30 जनवरी तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे।

