पुणे से दिल्ली लाया गया लिवर, ट्रांसप्लांट कर पूर्व सैनिक की बचाई जान

नेशनल डेस्कः दिल्ली में सेना के एक अस्पताल से चिकित्सकों के एक दल को यकृत लाने के लिए पुणे ले जाने के वास्ते बहुत कम समय में भारतीय वायु सेना के डोर्नियर विमान को तैनात किया गया, जिससे यहां एक पूर्व सैन्य कर्मी की जान बचाई गई। भारतीय वायु सेना ने रविवार को विमान और चिकित्सकों के दल की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर साझा कीं।

An IAF Dornier aircraft was activated at short notice to airlift a team of doctors of Army Hospital (R&R), to retrieve a liver from Pune to Delhi during the night on 23 Feb 24.



The subsequent transplant surgery helped save the life of a #Veteran.#HarKaamDeshKeNaam #SavingLives pic.twitter.com/RoDkqsrSOt — Indian Air Force (@IAF_MCC) February 25, 2024