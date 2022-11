95 साल के हुए लालकृष्ण आडवाणी, PM मोदी और राजनाथ सिंह ने घर पहुंचकर दी जन्मदिन की बधाई

नेशनल डेस्क: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी आज अपना 95वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आडवाणी के घर जाकर उनको जन्मदिन की बधाई दी। भाजपा के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म कराची में 8 नवंबर 1927 को हुआ था। भाजपा को भारतीय राजनीति में एक प्रमुख पार्टी बनाने में उनका योगदान सर्वोपरि रहा है। वे कई बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं।

आडवाणी ने 1941 में 14 साल की छोटी सी आयु में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़कर अपने सियासी जीवन की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन RSS और भाजपा की स्थापना में लगा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में आडवाणी 2002 से 2004 तक देश के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे। 2015 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाज़ा गया।

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi visited the residence of veteran BJP leader LK Advani to greet him on his birthday.



(Source: DD) pic.twitter.com/CXGstXfcoU