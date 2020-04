दुनियाभर में हाहाकार मचाने के बाद देश में करोना का खतरा तेजी से बढता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के 1076 नये मामले दर्ज किये जाने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 11 हजार के पार हो गयी तथा इस दौरान इस संक्रमण के कारण 38 और..

नई दिल्लीः दुनियाभर में हाहाकार मचाने के बाद देश में करोना का खतरा तेजी से बढता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के 1076 नये मामले दर्ज किये जाने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 11 हजार के पार हो गयी तथा इस दौरान इस संक्रमण के कारण 38 और लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 377 पर पहुंच गया है। इसी बीच छत्तीसगढ़ से एक बेहद प्यारी तस्वीर देखने को मिली जहां मां के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद तीन महीने की बच्ची को नर्सें दूध पिलाती दिखीं। इसका वीडियो भी सामने आया है।

#WATCH Chhattisgarh: The nursing staff at AIIMS (All India Institute Of Medical Sciences) Raipur taking care of a 3-month-old daughter of a woman who has tested positive for COVID-19. (Video source: AIIMS Raipur) pic.twitter.com/d4K4LlVdpE