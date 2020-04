कोरोना वायरस के चलते पूरा देश 21 दिन के लिए लॉकडाउन है। लॉकडाउन के चलते इन दिनों लोग अपने घरों में ही हैं, ऐसे में उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ने का ज्यादा खतरा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने लोगों को शारीरिक और मानसिक स्थिति का ध्यान रखने की सलाह दी है। WHO ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अगर खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है

नेशनल डेस्कः कोरोना वायरस के चलते पूरा देश 21 दिन के लिए लॉकडाउन है। लॉकडाउन के चलते इन दिनों लोग अपने घरों में ही हैं, ऐसे में उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ने का ज्यादा खतरा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने लोगों को शारीरिक और मानसिक स्थिति का ध्यान रखने की सलाह दी है। WHO ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अगर खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है तो खुद के लिए 30 मिनट निकालें। WHO ने कुछ सुझाव भी दिए हैं जिससे लोग खुद को आप घर पर रह कर स्वस्थ रख सकते हैं।

युवा दिन में एक घंटे ऑनलाइन क्लासेस लगाएं जिसमें योगा, एक्सरसाइज और वर्कआउट कराए जाते हो, इससे युवा खुद तंदरुस्त रख सकते हैं।

घर में करीब 30 मिनट तक डांस करें ताकि आप मेंटली और फिजिकली फिट रहें। डांस वैसे भी शरीर में स्फूर्ति आएगी।

हर वक्त स्मार्टफोन पर गेम खेलने से अच्छा है कि परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कोई छोटे-छोटे खेल खेलें, जैसे- शतरंज, लूडो और कैरम आदि। घर पर ही बैंडमिंटन भी खेल सकते हैं।

सुबह या शाम एक जब आप चाहें रस्सा कूदें। इससे आप फिजिकली एक्टिव भी रहेंगे और शरीर से पसीना निकलने पर स्ट्रेस भी कम होगा।

घर पर ही मसल स्ट्रेचिंग और बैलेंस ट्रेनिंग जैसी एक्सरसाइज करें इसके लिए जिम आदि जाने की जरूरत नहीं होगा।