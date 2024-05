लोकसभा चुनाव 2024: अक्षय कुमार, जान्हवी कपूर और अन्य सेलेब्स ने चरण 5 में डाला वोट

नेशनल डेस्क: लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण में छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की हाई-प्रोफ़ाइल निर्वाचन क्षेत्रों जैसे कि रायबरेली और अमेठी से लेकर महाराष्ट्र की मुंबई की छह सीटों तक, यह चरण एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है। मुंबई में मतदान से पहले, कई बॉलीवुड हस्तियों ने मतदाताओं से बाहर आने और नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच मतदातों में एक अच्छा उदाहरण स्थापित करते हुए, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर और जोया अख्तर जैसी हस्तियों ने वोट डाला।

#WATCH | Mumbai: After casting his vote, Actor Rajkummar Rao says, "It is a big responsibility towards our country, we should vote. Through us, if people can get influenced then of course that's the biggest thing that we can do to make people aware of the importance of voting. So… https://t.co/Tqny3HoyUZ pic.twitter.com/hFtLu96I6Z — ANI (@ANI) May 20, 2024