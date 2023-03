कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका:  बीजेपी विधायक के बेटे के घर से मिले 6 करोड़ रुपये कैश

नेशनल डेस्क: कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को एक भारी झटका लगा दरअसल, लोकायुक्त पुलिस ने भाजपा विधायक के बेटे को गिरफ्तार करके 6 करोड़ की नकदी बरामद की। दरअसल, लोकायुक्त की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा ने भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा के बेटे प्रशांत मदल के घर पर छापा मारा। इस दौरान घर से करीब 6 करोड़ नकद राशि का ढेर पाया गया।

बता दें कि लोकायुक्‍त अधिकारियों ने गुरुवार को बीजेपी विधायक एम. वीरुपक्षप्‍पा के बेटे को 40 लाख रुपये की रिश्‍वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। लोकायुक्‍त सूत्रों के अनुसार, प्रशांत कुमार को उनके पिता के बेंगलुरु के दफ्तर कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड (KSDL)से गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशांत ने एक टेंडर को पास करने के लिए एक शख्स ने 80 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी लेकिन इशके एवज में उनके ऑफिस में 40 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। प्रशांत के पिता कर्नाटक के दावणगेरे जिले के चन्‍नागिरी से विधायक और केएसडीएल के चेयरमैन हैं।

Lokayukta seized around Rs 6 crore from the residence of BWSSB's Chief Accountant Prashanth Maadal. He is the son of Channagiri BJP MLA Virupakshappa Maadal. He was trapped by Lokayukta while taking a Rs 40 lakh bribe at his office. @TheSouthfirst @anusharavi10 pic.twitter.com/tY9Db22uYv — Mahesh M Goudar (@IamMGoudar) March 3, 2023