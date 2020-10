अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर माहौल गर्माया हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच हुई आखिरी बहस ...

लॉस एंजलिसः अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर माहौल गर्माया हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच हुई आखिरी बहस सोशल मीडिया व खबरों में छाई हुई है। इस बहस में ट्रंप ने प्रदूषण को लेकर भारत-रूस सहित चीन की जमकर धज्जियां उड़ाईं। इस बहस को छह करोड़ 30़ लाख लोगों ने देखा। जानकारी के मुताबिक तकरीबन छह करोड़ 30 लाख लोगों ने गुरुवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव के लिए आखिरी बहस को देखा। पहले बहस के मुकाबले हालांकि इसमें गिरावट दर्ज की गई। गत 29 सितंबर को हुई पहली बहस को सात करोड़ 31 लाख लोगों ने देखा था।

#Debates2020 | "Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. The air is filthy. I walked out of the Paris Accord as we had to take out trillions of dollars and we were treated very unfairly", said US President Donald Trump. pic.twitter.com/3P39WwwByh