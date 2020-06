दिल्ली में बुधवार शाम को आंधी और बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। अधिकारियों ने बताया कि आंधी के कारण सराय काले खां के पास बिजली की ट्रांसमिशन लाइन में खराबी आ गई थी जिससे दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि खराबी के कारण महारान

नेशनल डेस्क: दिल्ली में बुधवार शाम को आंधी और बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। अधिकारियों ने बताया कि आंधी के कारण सराय काले खां के पास बिजली की ट्रांसमिशन लाइन में खराबी आ गई थी जिससे दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि खराबी के कारण महारानी बाग, गुलमोहर पार्क, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी समेत कई इलाकों में बिजली 30-40 मिनट तक गुल रही।

It was Delhi's version of cyclone.

Rain would be an understatement. #DelhiRains pic.twitter.com/qHFhmfOseB