एक फोन कॉल और खाते से उड़ गए 5.44 लाख रुपये, अब बैंक को देना होगा 4.14 लाख का मुआवजा

दिल्ली के एक जिला उपभोक्ता आयोग ने केनरा बैंक को निर्देश दिया है कि वह एक महिला को 4.14 लाख रुपये वापस करे। एक फर्जी कॉल आने के बाद, महिला के खाते से बिना अनुमति के ट्रांजेक्शन के जरिए 5.44 लाख रुपये निकाल लिए गए थे।

नई दिल्ली: दिल्ली के एक जिला उपभोक्ता आयोग ने केनरा बैंक को निर्देश दिया है कि वह एक महिला को 4.14 लाख रुपये वापस करे। एक फर्जी कॉल आने के बाद, महिला के खाते से बिना अनुमति के ट्रांजेक्शन के जरिए 5.44 लाख रुपये निकाल लिए गए थे। आयोग ने कहा कि बैंक सारा नुकसान महिला पर नहीं डाल सकता, भले ही ट्रांजेक्शन उसके बैंकिंग क्रेडेंशियल्स (जैसे पासवर्ड/पिन) का उपयोग करके किए गए हों। बैंक ऐसा कोई तकनीकी रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका जिससे यह साबित हो सके कि महिला ने अपनी मर्जी से अनुमति दी थी या उसकी कोई लापरवाही थी।

आयोग के आदेश के अनुसार, केनरा बैंक में बचत खाता रखने वाली विनीता को 7 अप्रैल 2024 को शाम करीब 4 बजे एक फर्जी कॉल आया। अगली सुबह, उनके खाते से IMPS के जरिए 5 लाख रुपये और 44,488 रुपये के दो अनधिकृत ट्रांजेक्शन हुए। उन्होंने तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन को इस धोखाधड़ी की सूचना दी और बैंक से संपर्क करके अपना खाता ब्लॉक करने का अनुरोध किया। हालांकि, उनका आरोप है कि पास की शाखा के अधिकारियों ने समय पर मदद नहीं की और उन्हें गंगा राम अस्पताल शाखा में जाने के लिए कह दिया। जब तक खाता ब्लॉक हुआ, तब तक 5.44 लाख रुपये कट चुके थे। बार-बार संपर्क करने के बाद, केवल 1.30 लाख रुपये ही वापस मिल पाए, जिन्हें होल्ड पर रखा गया था।

बाकी बचे 4,14,488 रुपये वापस नहीं मिले

विनीता ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बैंकिंग सेवाओं में कमी का आरोप लगाते हुए बची हुई रकम को ब्याज सहित वापस दिलाने, मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे और कानूनी खर्च की मांग की। बैंक ने अपने लिखित बयान में तर्क दिया कि महिला ने खुद धोखाधड़ी करने वालों से बात की थी और उनके साथ अपनी मोबाइल स्क्रीन साझा की थी, जिससे उसके गोपनीय बैंकिंग क्रेडेंशियल्स सुरक्षित नहीं रहे। बैंक ने कहा कि विवादित ट्रांजेक्शन महिला के MPIN/UPIN और OTP का उपयोग करके किए गए थे, और शिकायत मिलने के तुरंत बाद ही उन्होंने उसका खाता ब्लॉक कर दिया था। बैंक ने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन के मामले में ग्राहक की जवाबदेही पर RBI के 6 जुलाई, 2017 के सर्कुलर का हवाला दिया। बैंक का तर्क था कि धोखाधड़ी की सूचना दिए जाने तक, ग्राहक की लापरवाही के कारण हुए नुकसान का बोझ खाताधारक को ही उठाना होगा।

अध्यक्ष पूनम चौधरी और सदस्य बारिक अहमद की पीठ ने माना कि बैंक यह साबित करने में विफल रहा कि विनीता ने अपनी मर्जी से विवादित लेन-देन (ट्रांजैक्शन) के लिए अनुमति दी थी। आयोग ने कहा कि बैंकिंग क्रेडेंशियल्स (जैसे पासवर्ड या ओटीपी) के जरिए प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) होने का मतलब यह नहीं है कि खाताधारक ने इन लेन-देन के लिए अपनी सहमति दी थी।

पीठ ने कहा, "इसलिए, हर मामले में प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) और अनुमति (ऑथराइजेशन) को एक ही नहीं माना जा सकता।" 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम प्रदोष कुमार बनर्जी' मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के फैसले का हवाला देते हुए, आयोग ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में, तकनीकी प्रमाणीकरण को ग्राहक की अपनी मर्जी से दी गई अनुमति के बराबर नहीं माना जा सकता।

आयोग ने गौर किया कि बैंक IP लॉग, डिवाइस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, लाभार्थी (बेनिफिशियरी) जोड़ने के लॉग, ट्रांजैक्शन ऑडिट ट्रेल, और ऐसे सबूत पेश नहीं कर सका जिनसे पता चले कि धोखाधड़ी रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय (जैसे 'कूलिंग-ऑफ' अवधि और फ्रॉड-मॉनिटरिंग) अपनाए गए थे या नहीं। पीठ ने यह भी कहा कि भले ही अपनी मोबाइल स्क्रीन साझा करना RBI के नियमों के तहत लापरवाही माना जा सकता है, लेकिन बैंक केवल क्रेडेंशियल प्रमाणीकरण के भरोसे नहीं रह सकता। उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए था कि किन परिस्थितियों में ये लेन-देन शुरू हुए।

पीठ ने आगे कहा, "दूसरी ओर, शिकायतकर्ता ने तुरंत इन लेन-देन की सूचना दी और उसी दिन बैंक से संपर्क किया। बैंक का केवल क्रेडेंशियल प्रमाणीकरण पर निर्भर रहना-जबकि उसने पूरा ट्रांजैक्शन ऑडिट ट्रेल और जरूरी सुरक्षा रिकॉर्ड पेश नहीं किए-इस मामले के तथ्यों के आधार पर अपनी जिम्मेदारी (सबूत पेश करने का दायित्व) पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

आयोग ने बैंक के इस तर्क को खारिज कर दिया कि साइबर अपराध की जांच चल रही है, इसलिए वह उपभोक्ता की शिकायत पर फैसला नहीं ले सकता। आयोग ने कहा कि धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही और बैंकिंग सेवाओं में कमी से जुड़ी कार्यवाही, दोनों अलग-अलग चीजें हैं। आयोग ने माना कि बैंक यह साबित नहीं कर सका कि पूरा नुकसान केवल महिला की लापरवाही के कारण हुआ। साथ ही, बैंक का अनधिकृत लेन-देन के मामले को संतोषजनक ढंग से न सुलझा पाना, 'सेवा में कमी' (डेफिशिएंसी इन सर्विस) माना जाएगा।

28 अक्टूबर 2026 को सुनाए गए इस आदेश में शिकायत को स्वीकार कर लिया गया। आयोग ने केनरा बैंक को निम्नलिखित भुगतान करने का निर्देश दिया, 4,14,488 रुपये (जो रकम वापस नहीं मिल पाई), जिस पर 8 अप्रैल 2024 से लेकर भुगतान होने तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और असुविधा के लिए 1 लाख रुपये का मुआवजा।

मुकदमे के खर्च के तौर पर 50,000 रुपये

बैंक को 45 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर, भुगतान न किए गए इस बकाया पर, चूक की तारीख से लेकर पूरी रकम मिलने तक, 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज लगेगा।