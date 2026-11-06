लखनऊ: 13 साल का छात्र क्लासरूम में जाते ही गिरा, कार्डियक अरेस्ट से मौत

लखनऊ के एक स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब 13 साल का छात्र क्लासरूम में जाते ही अचानक गिर गया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक, उसकी मौत कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा पड़ने) की वजह से हुई।

लखनऊ: लखनऊ के एक स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब 13 साल का छात्र क्लासरूम में जाते ही अचानक गिर गया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक, उसकी मौत कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा पड़ने) की वजह से हुई। हाल के दिनों में स्कूली बच्चों के अचानक गिरने और मौत होने की यह एक और दुखद घटना है।

8वीं कक्षा का यह छात्र बुधवार सुबह स्कूल पहुंचा था। उसके पिता उसे स्कूल छोड़ने आए थे, और उस समय वह बिल्कुल ठीक और खुश लग रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल के अनुसार, छात्र अपने कंधे पर स्कूल बैग टांगे क्लासरूम में दाखिल ही हुआ था कि अचानक पीछे की तरफ फर्श पर गिर पड़ा।

शुरुआत में शिक्षक और बाकी छात्र समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। जब तक उन्हें स्थिति की गंभीरता का पता चला, तब तक वह बेहोश हो चुका था। स्कूल स्टाफ तुरंत उसे स्टाफ रूम में ले गया, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं दिखी।

स्कूल प्रशासन ने उसके पिता को सूचना दी, जो एक शिक्षक के साथ तुरंत स्कूल पहुंचे। इसके बाद वे बच्चे को पास के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस भी अस्पताल पहुंची। पुलिस के अनुसार, डॉक्टरों द्वारा मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताए जाने के बाद, परिवार ने कोई शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया।

इससे कुछ दिन पहले, 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान चौथी कक्षा के 10 साल के छात्र की दौड़ते समय अचानक गिरने से मौत हो गई थी। बताया गया है कि वह छात्र दौड़ के बीच में ही गिर गया था। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। दिल्ली में भी ऐसी ही एक दुखद घटना सामने आई थी, जहां तीसरी कक्षा की 9 साल की छात्रा क्लासरूम के अंदर अचानक गिर गई और उसकी मौत हो गई।

स्कूल प्रशासन ने बताया कि बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया। यह पूरी घटना स्कूल के CCTV कैमरों में कैद हो गई।