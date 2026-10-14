शिवा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, फ़्लैट से टॉय और यौन क्षमता बढ़ाने वाली दवाएं बरामद

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर जान गंवाने वाले बिजनेसमैन की मौत का मामला उलझता जा रहा है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मौत से ठीक पहले उसे 10 गंभीर...

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर जान गंवाने वाले बिजनेसमैन की मौत का मामला उलझता जा रहा है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मौत से ठीक पहले उसे 10 गंभीर अंदरूनी चोटें आई थीं जिससे घटना के हालात पर सवाल उठ रहे हैं।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, शिवा शर्मा की मौत की वजह चोटों के कारण शॉक और ज़्यादा खून बहना था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये चोटें किसी सख़्त और खुरदरी सतह से टकराने की वजह से लगी हो सकती हैं। चोट लगने और मौत के बीच के समय का पता नहीं चल सका।

पुलिस के अनुसार, शिवा शर्मा की मौत 9 अक्टूबर (शुक्रवार) की रात अवध ग्रीन अपार्टमेंट के एक फ़्लैट की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद हुई। शुरू में इस घटना को संभावित रूप से दुर्घटनावश मौत माना गया था। हालांकि, परिवार की ओर से मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली शिकायत के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया।

पुलिस ने इस मामले में शिवा की लिव-इन पार्टनर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे, उनकी बहन, उनके ड्राइवर और दो अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। शिवा की माँ, रंजना शर्मा ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को बंधक बनाकर रखा गया था और इमारत से नीचे फेंकने से पहले बेरहमी से पीटा गया था। उन्होंने दावा किया कि उसके शरीर पर कई चोटें थीं, जिनमें जबड़े, दोनों आंखों के आस-पास, पसलियों और एक पैर में फ्रैक्चर शामिल थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शरीर पर सिगरेट से जलने के निशान और खरोंचें थीं। उन्होंने बताया कि मौत के समय शिवा ने सिर्फ़ अंडरवियर पहना हुआ था।

परिवार का आरोप है कि श्रद्धा पिछले 4-5 महीनों से उसे परेशान कर रही थी, उसके साथ मारपीट कर रही थी और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रही थी। परिवार के मुताबिक, शिवा करीब 4-5 महीनों से उसके साथ रह रहा था। उन्होंने यह भी दावा किया कि मौत से करीब एक हफ़्ते पहले श्रद्धा उनकी दुकान पर आई थी और उन्हें धमकी देते हुए शिवा को उसके हवाले करने की मांग की थी।

फ़्लैट से सेक्स टॉय और सेक्स क्षमता बढ़ाने वाली दवाएं बरामद

जांच ​​में मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने फ़्लैट से सेक्स टॉय और सेक्स क्षमता बढ़ाने वाली दवाएं बरामद की हैं। सीसीटीवी फुटेज में शर्मा के गिरने के कुछ ही देर बाद "सचिवालय" का लेबल लगी एक सफ़ेद ऑडी कार को इमारत पर आते हुए भी देखा गया। जांच ​​के दौरान बरामद चैट में कथित तौर पर राजनीतिक हस्तियों और अन्य प्रभावशाली लोगों का ज़िक्र है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि शर्मा को मौत से पहले चोटें आई थीं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि उन पर हमला किया गया था और फिर उन्हें चौथी मंज़िल से नीचे फेंक दिया गया था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि शर्मा की मौत गिरने से हुई या इमारत से नीचे फेंकने से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच अभी भी चल रही है।