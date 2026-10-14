चेहरे पर लिपस्टिक, शरीर पर मेकअप और सिर्फ अंडरवियर में था कैफे मालिक का शव… 1.41 लाख फॉलोअर्स वाली इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे फरार

लखनऊ पुलिस ने 27 साल के कैफ़े मालिक शिवा शर्मा की हत्या के मामले में तीन आरोपियों की गिरफ़्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर हर एक के लिए 25,000 रुपये के इनाम का ऐलान किया है।

लखनऊ: लखनऊ पुलिस ने 27 साल के कैफ़े मालिक शिवा शर्मा की हत्या के मामले में तीन आरोपियों की गिरफ़्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर हर एक के लिए 25,000 रुपये के इनाम का ऐलान किया है। आरोपी हैं -- शिवा की गर्लफ्रेंड और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे, उनकी बहन रश्मि दुबे और उनका ड्राइवर, तनवीर अली उर्फ़ दानिश। उन्हें खोजने के लिए पुलिस की छह टीमें बनाई गई हैं।

पुलिस के मुताबिक, शिवा की मौत 9 अक्टूबर को लखनऊ के अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंज़िल से गिरने से हुई, जहां श्रद्धा रहती थीं। शिवा की मां, रंजना शर्मा की शिकायत पर हज़रतगंज पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। रंजना ने श्रद्धा, उनकी बहन और अन्य लोगों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मौत से पहले उनके बेटे के साथ मारपीट और उसे प्रताड़ित किया था। उन्होंने दावा किया कि उसके शरीर पर चोट के निशान और सिगरेट से जलने के निशान थे, साथ ही चेहरे पर लिपस्टिक और शरीर पर मेकअप लगा हुआ था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मौत के समय शिवा ने सिर्फ़ अंडरवियर पहना हुआ था।

शिवा की मां ने श्रद्धा पर यह भी आरोप लगाया कि वह राजनेताओं, वरिष्ठ नौकरशाहों और भारतीय क्रिकेटरों के साथ अपने कथित संपर्कों का इस्तेमाल करके उनके बेटे को डराती-धमकाती थीं और उसे झूठे मामलों में फंसाकर वापस जेल भेजने की धमकी देती थीं। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को नामज़द किया है और शर्मा की मौत की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए CCTV फुटेज, चैट और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। आरोपियों के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है और जांच चल रही है। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि श्रद्धा पिछले चार-पाँच महीनों से शिवा को परेशान कर रही थीं, उसके साथ मारपीट कर रही थीं और उसे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रही थीं।

परिवार के अनुसार, श्रद्धा मौत से लगभग एक हफ़्ते पहले शिवा के कैफ़े गई थीं और उन्हें धमकी देते हुए कहा था कि वे उसे उनके हवाले कर दें। श्रद्धा का बैकग्राउंड फ़ैशन ब्लॉगिंग, मॉडलिंग और फ़ैशन इवेंट्स में भाग लेने का रहा है। उनके पास मास्टर डिग्री और कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा है। लखनऊ में खुद को स्थापित करने से पहले उन्होंने हैदराबाद में मॉडलिंग और फ़ैशन ब्लॉगिंग में हाथ आज़माया था। मंगलवार तक उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगभग 1.41 लाख फ़ॉलोअर्स थे, और उनका ज़्यादातर कंटेंट फ़ैशन, कपड़ों और लाइफ़स्टाइल पर केंद्रित था।