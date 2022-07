'तुम कितने दिन नौकरी करोगी' बीजेपी नेता को महिला अफसर से पंगा लेना पड़ा महंगा, लेडी 'सिंघम' ने भरी भीड़ में  लगाई क्लास

नेशनल डेस्क: मध्य प्रदेश में उज्जैन के बड़नगर में BJP से दो बार विधायक रह चुके एक वरिष्ठ नेता की एक महिला आईएएस अधिकारी ने जमकर क्लास लगाई। जिसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, पूर्व विधायक एक जगह जमा पानी के निकाले जाने का विरोध करने गए थे कि इस बीच महिला आईएएस अधिकारी से बदतमीजी करना उन्हें उस समय महंगा पड़ा गया जब महिला अधिकारी ने भरी भीड़ के बीच नेता जी को खरी खोटी सुनाई।

महिला अधिकारी का कहना है कि पूर्व विधायक ने उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग किया वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वायरल हो रहा है. इसमें पूर्व विधायक को कहते सुना जा सकता है, "तुम कितने दिन नौकरी करोगी।"

यह मामला 4 दिन पहले उज्जैन का है, जहां जिले के बड़नगर में आईएएस अफसर निधि सिंह अनुविभागीय अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं। उज्जैन जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से ग्राम बंगरेड में पानी इकट्ठा हो गया था, जिस बीच पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई वहां विरोध करने पहुंचे और इस बीच उनकी महिला अधिकारी के साथ गर्मागरमी हो गई।

Altercation between two times former BJP MLA Shantilal Dhabai and local SDM Nidhi Singh over draining out of rain water in Bangred village of Ujjain's Badnagar area. See and listen for yourself. @NewIndianXpress @TheMornStandard @santwana99 pic.twitter.com/0f0bGAKJ3m