महादेव सट्टा ऐप केस: सौरभ चंद्राकर की CBI कोर्ट में पेशी, पूछताछ में खुल सकते हैं कई राज

हजारों करोड़ रुपये के कथित ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े महादेव ऐप मामले में अब जांच तेज होने की उम्मीद है। ओमान से भारत लाए गए मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को मंगलवार को रायपुर की विशेष CBI अदालत में पेश किया गया।

रायपुर: हजारों करोड़ रुपये के कथित ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े महादेव ऐप मामले में अब जांच तेज होने की उम्मीद है। ओमान से भारत लाए गए मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को मंगलवार को रायपुर की विशेष CBI अदालत में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत पहुंचे सौरभ का चेहरा रूमाल से ढका हुआ था। माना जा रहा है कि सीबीआई उससे नेटवर्क से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब हासिल करना चाहती है। जांच एजेंसी पूछताछ के लिए अदालत से 14 दिन की रिमांड मांग सकती है। वहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी संकेत दिए हैं कि सौरभ से पूछताछ के बाद इस मामले में कई अन्य लोगों के नाम सामने आ सकते हैं।

कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत पहुंचा सौरभ चंद्राकर

ओमान से भारत लाए जाने के बाद सौरभ चंद्राकर का पहले मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद सीबीआई की टीम उसे रायपुर की विशेष अदालत लेकर पहुंची। इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। सीबीआई के अधिकारी और वकील भी जरूरी दस्तावेजों के साथ अदालत पहुंचे। जांच एजेंसी अब सौरभ से महादेव ऐप के संचालन, ऑनलाइन सट्टे से जुटाई गई रकम और इस नेटवर्क से जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ करना चाहती है। इसके अलावा हवाला के जरिए पैसों के लेन-देन और कारोबार को कथित संरक्षण देने वालों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

14 दिन की रिमांड में उगलवाए जाएंगे नेटवर्क से जुड़े राज

सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड मांग सकती है। जांच एजेंसी यह जानना चाहती है कि सट्टेबाजी से होने वाली कमाई किन लोगों तक पहुंचती थी और इस पैसे को देश-विदेश में कहां निवेश किया जाता था। इसके साथ ही अलग-अलग राज्यों में चलाए जा रहे सट्टा पैनल, बैंक खातों, हवाला नेटवर्क और इस पूरे कारोबार को संचालित करने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा सकती है। सीबीआई की पूछताछ में सामने आने वाले तथ्य इस मामले की जांच को नया मोड़ दे सकते हैं।

CM साय बोले- पूछताछ में कई और लोग फंसेंगे

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सौरभ चंद्राकर को भारत लाए जाने को जांच एजेंसियों की बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने कहा कि सौरभ चंद्राकर इस मामले का मुख्य अभियुक्त है। सीबीआई उससे पूछताछ करेगी तो कई और लोग भी फंसेंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद मामले से जुड़े दूसरे लोगों की भूमिका को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जांच में कथित प्रोटेक्शन मनी, आर्थिक लेन-देन और सट्टा नेटवर्क को संरक्षण देने वालों के बारे में भी जानकारी सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है।

#WATCH | Raipur, Chhattisgarh: Mahadev betting scam accused Saurabh Chandrakar is now being produced before the CBI Special Court following his medical examination. https://t.co/VUYtnYe7RI — ANI (@ANI) November 4, 2026

कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी बरसे मुख्यमंत्री

महादेव ऐप मामले पर बयान देने के साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। आपातकाल का जिक्र करते हुए सीएम साय ने कहा कि उस दौरान गैर-कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाला गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कई बार जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को बर्खास्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वही लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, जो हास्यास्पद लगता है।

वोट चोरी और SIR के मुद्दे पर कांग्रेस के सवालों को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। उनके मुताबिक, चुनाव में हार के बाद कांग्रेस मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगती है। प्रत्यर्पण को लेकर सौरभ के वकील ने उठाए कानूनी सवाल सौरभ चंद्राकर को रायपुर लाने से पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान उसके वकील ने ओमान की अदालत के आदेश का हवाला देते हुए सीबीआई की कार्रवाई पर आपत्ति जताई थी। वकील की दलील थी कि भारत की ओर से ओमान को भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले को मंजूरी दी गई थी, जबकि सीबीआई के मामले को मंजूरी नहीं मिली थी। ऐसे में प्रत्यर्पण की शर्तों के तहत सौरभ के खिलाफ केवल उन्हीं मामलों में कार्रवाई की जा सकती है, जिनके आधार पर उसे भारत भेजा गया है। इसी आधार पर बचाव पक्ष ने सीबीआई की रिमांड लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।

CBI का पक्ष- रायपुर की विशेष अदालत तय करेगी आगे की कार्रवाई

दूसरी ओर, सीबीआई ने अदालत में कहा कि सौरभ चंद्राकर के खिलाफ रायपुर की विशेष अदालत पहले ही गैर-जमानती वारंट जारी कर चुकी थी। ओमान सरकार से मिली जानकारी और जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे भारत लाया गया है। सीबीआई का कहना था कि ईडी और सीबीआई के मामले एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिल्ली की अदालत में ट्रांजिट रिमांड से जुड़ा मामला था, जबकि प्रत्यर्पण की शर्तों और आगे की कार्रवाई से जुड़े कानूनी सवालों पर रायपुर की विशेष अदालत फैसला कर सकती है।

करीब 6 हजार करोड़ रुपये के घोटाले की जांच

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का मामला करीब 6 हजार करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जुड़ा बताया जाता है। जांच एजेंसियों के अनुसार, सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और उनके सहयोगियों ने मिलकर महादेव बुक ऐप का प्रचार और संचालन किया था। आरोप है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए कई वेबसाइट और पैनल तैयार किए गए थे। इनके जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, ताश और दूसरे खेलों पर दांव लगवाया जाता था। इस नेटवर्क को फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलाने का भी आरोप है। देश के अलग-अलग राज्यों में पैनल और ब्रांच बनाकर लोगों को इस कारोबार से जोड़ा गया था। अब सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि इस नेटवर्क के आर्थिक लेन-देन, इसके संचालन में शामिल लोगों और कथित रूप से इसे संरक्षण देने वालों के बारे में अहम जानकारियां मिल सकती हैं। आने वाले दिनों में सीबीआई की पूछताछ इस मामले में कई नए खुलासे कर सकती है।