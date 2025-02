महाकुंभ जाने वाली ट्रेन में जमकर हुई तोड़फोड़, एसी कोच के शीशे तोड़े, महिला गंभीर रुप से घायल

नेशनल डेस्क: महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं का भारी तांता देखा जा रहा है, जिससे यात्री यात्रा के दौरान परेशान हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन परेशानियों से जुड़ा एक भयावह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जयनगर से दिल्ली वाया प्रयागराज जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच का कांच तोड़ा जा रहा है। यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

क्या है वीडियो में?

वीडियो में दिखाया जा रहा है कि जब स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन मधुबनी स्टेशन पर पहुंची, तो यात्रियों की भारी भीड़ पहले से प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। ट्रेन के दरवाजे बंद थे और यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने में परेशानी हो रही थी। इस कारण गुस्साए यात्रियों ने एसी कोच के कांच तोड़ दिए, जिससे कोच में सफर कर रही एक महिला को गर्दन पर चोट आ गई। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि ट्रेन का एसी कोच खचाखच भरा हुआ था और लोग दरवाजे बंद होने से परेशान थे। महिलाओं और बच्चों के लिए यह एक भयावह स्थिति बन गई थी।

In the Swatantrata Senani Express going from Jaynagar to Delhi via Prayagraj, A crowd of passengers going to Maha Kumbh broke the bogies of the AC coach of Indian Railways:

