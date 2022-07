कड़ी तपस्या के बाद एकनाथ शिंदे के सीएम बनने की खबर मिलते ही बागी नेताओं का फिल्मी डांस हुआ वायरल

नेशनल डेस्क: गुवाहटी में कड़ी तपस्या करने के बाद आखिरकार शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले सीएम बन गए वहीं बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनें। वहीं एकनाथ शिंदे सीएम बनते है उनकी साथी विधायक ने जमकर जश्न मनाया। जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें एकनाथ शिंदे के सीएम एलान के बाद उनके बागी नेताओं को वीडियो कॉल कर सबसे बात भी की है।



वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एकनाथ शिंदे के सीएम बनने की खबर पाते ही बागी नेता झूमने लगे और सबको बधाई देने लगे। इतना ही नहीं वे खुशी से टेबल पर चढ़ गए और जमकर उस पर नाचते हुए दिखाई दे रहे है। एक और वीडियो में यह देखा गया है कि एकनाथ शिंदे ने वीडियो कॉल पर होटल में मौजूद सभी बागी नेताओं से बात भी की है। जब एकनाथ शिंदे इन नेताओं से बात कर रहे थे तब उनके समर्थन में इन नेताओं ने नारे भी लगाए है।



#WATCH | Eknath Shinde-faction MLAs, staying at a hotel in Goa, celebrate following his name being announced as the Chief Minister of Maharashtra. pic.twitter.com/uJVNa4N74g — ANI (@ANI) June 30, 2022