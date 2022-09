महाराष्ट्र FDA ने रद्द किया जॉनसन बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस, मिले घटिया सैंपल्स

मुंबईः महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र FDA ने मुंबई के मुलुंड में स्थित जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड के जॉनसन बेबी पाउडर का विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया है। दरअसल, पुणे औऱ नासिक में पाउडर के सैंपल लिए गए थे, जो कि मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके बाद ये फैसला लिया गया है।

Maharashtra Food & Drugs Administration has cancelled the manufacturing license of Johnson’s Baby Powder of Johnson’s & Johnson’s Pvt. Ltd., Mulund, Mumbai after samples of the powder drawn at Pune & Nashik were declared "Not of Standard Quality" by the govt pic.twitter.com/4iFIdNd9RI