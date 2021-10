महाराष्ट्र में एक बार फिर से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरअसल, यहां के मध्य रेलवे के मार्ग पर इगतपुरी और कसारा स्टेशनों के बीच लखनऊ-मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ लुटेरों ने 20 वर्षीय एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है । यह जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को दी।

मुंबई- महाराष्ट्र में एक बार फिर से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरअसल, यहां के मध्य रेलवे के मार्ग पर इगतपुरी और कसारा स्टेशनों के बीच लखनऊ-मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ लुटेरों ने 20 वर्षीय एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है । यह जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को दी।



मुंबई जीआरपी के पुलिस आयुक्त कैसर खालिद ने कहा कि कथित अपराध तब किया गया जब एक्सप्रेस ट्रेन घाट खंड से गुजर रही थी। खालिद ने एक ट्वीट करके घटना और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी।



उन्होंने बताया कि आरोपी इगतपुरी (औरंगाबाद रेलवे जिले) में लखनऊ-मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस के स्लीपर बोगी डी -2 में सवार हुए और रात के दौरान ट्रेन के घाट क्षेत्र से गुजरने के दौरान बलात्कार की घटना को अंजाम किया।



Maharashtra | Four persons arrested for alleged gangrape with a woman onboard Lucknow-Mumbai Pushpak Express, search underway for four other accused; further investigation underway