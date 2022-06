'एक दिन में 8 लाख रुपये खर्च और बाढ़ से त्रस्त लोगों को दाल-चावल भी नसीब नहीं', असम में बागी नेताओं के ठाठ-बाठ पर भड़के यूजर्स

नई दिल्ली: एक तरफ जहां असम में भयंकर बाढ़ से लोगों के घर तबाह हो गए है वहीं असम की राजधानी गुवाहटी में इन दिनों महाराष्ट्र के मंंत्री लाखों रूपए खर्च कर डेरा डाले हुए हैं। जिसे लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर भड़ास निकाल रहे हैं।

बता दें कि इस समय महाराष्ट्र की सियासत में गहरा संकट मंडरा रहा है दरअसल, शिवसेना के बागी विधायक गुवाहटी के पांच सितारा होटल रेडिसन ब्लू में बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ असम में आई भयावह बाढ़ से ग्रसित लोगों को खाना-पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं।

बता दें कि असम की राजधानी गुवाहटी के 5 स्टार होटल में इस में 40 से अधिक मंत्री ठहरे हुए जिनका एक दिन का खर्चा लाखों रूपए में आ रहा है। होटेल और स्थानीय नेताओं के सूत्रों के अनुसार गुवाहाटी के रैडिसन ब्लू होटल के कमरों के लिए सात दिनों का किराा ₹ 56 लाख है। इसमें खाना और अन्य सेवाओं का एक दिन का खर्च लगभग 8 लाख रुपए हैं।

ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग भड़के हुए है और उनका कहना है जहां जिस राज्य की जनता बाढ़ के चलते तबाह हुए अपने घरों के चलते जंगलो और सड़कों पर रहने को मजबूर हो रहे हैं वहीं हमारे देश के नेताओं इनका कोई ख्याल नहीं।

लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर इन पैसों का कुछ हिस्सा बाढ़ पीड़ितों के लिए खर्च कर दिया जाए तो उनकी जिंदगी में कुछ खुशियां जरूर आएंगी। बता दें कि सोशल मीडिया पर गुवाहटी का रेडिसन ब्लू ट्रेंड हो रहा है।



Food Bill of Shivsena MLAs staying ata Radisson Blu , Assam is 8 Lakh/Day



Meanwhile people of Assam are getting 2 Cup Rice and 1 Cup Daal in the name of flood relief



Source : Pratidin Time, D News pic.twitter.com/R2cXFXChQP