हम सत्ता छोड़ने के लिए तैयार...24 घंटे का समय देता हूं, मुंबई आकर उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर चर्चा करें: संजय राउत

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र में सियायत में गहराई राजनीति संकट में जहां शेवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे निर्दलीय मिलाकर 45 विधायकों का दावा कर रहे हैं। वहीं संजय राउत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर सभी विधायक कहेंगे तो MVA (महाविकास अघाड़ी) गठबंधन से अलग होने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे पहले कल सीएम उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री आवास छोड़कर मातोश्री पहुंच गए थे।

संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद सभी विधायकों को अगर लग रहा है कि उनको एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं रहना है तो आप यहां मुंबई आकर उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर चर्चा करें, हम सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार हैं। राउत ने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को आनेवाले 24 घंटे का समय देता हूं।

#WATCH | Assam | 42 rebel MLAs from Maharashtra - 35 from Shiv Sena and 7 Independent MLAs - seen together at Radisson Blu Hotel in Guwahati.#MaharashtraPoliticalCrisis pic.twitter.com/6MPgq42a3V