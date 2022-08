अपने महंगे बैग पर ट्रोल हुईं महुआ मोइत्रा ने दिया जवाब, झोला लेके आए थे...

नेशनल डेस्क: संसद का मानसून सत्र चल रहा है। विपक्ष बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सरकार पर हमलावर है। आज भी लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। बहस के दौरान एक ऐसा वाकया भी देखने को मिला जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सोमवार को लोकसभा में महंगाई, जीएसटी और अन्य उत्पादों के बढ़ते दामों पर चर्चा हो रही थी।

As the issue of "mehengai" is raised, somebody's Louis Vuitton bag quickly slides under the bench. pic.twitter.com/Rtra8qsBEt — Ajit Datta (@ajitdatta) August 1, 2022