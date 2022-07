ट्विटर पर ट्रेंड हुआ हैशटैग #स्मृति_ईरानी_शर्म_करो तो TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा- संसद में सोनिया गांधी को झुंड में घेरा गया

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की लोकसभा में वीरवार को हुई नोकझोंक के बाद सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा है। दरअसल, #स्मृति_ईरानी_शर्म_करो ये हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। जिस पर कांग्रेस नेता और यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रिया भी दी।

कांग्रेस ने ट्विटर पर #स्मृति_ईरानी_शर्म_करो टैग के साथ लिखा कि स्मृति ईरानी आज संसद में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से असंसदीय व्यवहार करके आपने सिर्फ़ एक महिला को ही नहीं बल्कि देश भर की महिलाओं और सदन की गरिमा को भी धूमिल किया है। व्यर्थ की बातें बंद कीजिए और अपने ‘अवैध बार घोटाले’ पर जवाब दीजिए।

वहीं इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने कहा कि स्मृति ईरानी ने आज संसद में सोनिया गांधी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया इसके लिए पीएम मोदी और स्मृति ईरानी को माफी मांगनी चाहिए।

वहीं दूसरी तरफ, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सोनिया का बचाव करते हुए कहा कि 75 साल की नेता को लोकसभा में घेर लिया गया। चौधरी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मुर्मू को ‘राष्ट्रपत्नी’ कहकर संबोधित किया था। इस पर विवाद शुरू हो गया है और संसद के दोनों सदनों में भाजपा सदस्यों ने इस मामले को लेकर हंगामा किया।



भाजपा ने और सरकार के मंत्रियों ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की है। इसी मुद्दे पर लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे के कुछ ही देर बाद जब दोबारा स्थगित कर दी गयी तो सोनिया गांधी सत्तापक्ष की सीटों की तरफ गयीं और उन्होंने भाजपा सांसद रमा देवी से पूछना चाहा कि इस विवाद में उनका नाम क्यों खींचा जा रहा है। इसी दौरान स्मृति ईरानी भी सोनिया गांधी के नजदीक पहुंचकर वस्तुत: चौधरी के बयान का विरोध करती दिखीं। पहले तो सोनिया ने स्मृति ईरानी को अनदेखा करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री की ओर रुख करके नाराजगी भरे स्वर में कुछ कहते देखा गया।

Was in Lok Sabha when 75 year old lady senior leader encircled & heckled pack-wolf style when all she did was walk over & speak (masked) to another senior lady panel chairperson.



Disgusted to read BJP lies & false version in press.