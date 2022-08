महुआ मोइत्रा ने बिलकिस बानो को लेकर भाजपा पर कसा तंज, बिना ठोस कारण के थोक छूट नहीं

नई दिल्ली: गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ हुए गैंगरेप केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर आज गुरुवार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बिलकस बानो के गुनहगारों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया था। इस याचिका को सीपीएम नेता सुभाषिनी अली, लेखिका रेवती लाल और मानवाधिकार कार्यकर्ता रूप रेखा वर्मा ने दाखिल किया है।

वहीं अब इस बीच सुनवाई से पहले तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तंज कसा है। मोइत्रा ने कहा कि भाजपा की नारी शक्ति ब्रिगेड द्वारा बेतरतीब ढंग से देरी से गणना किए गए आंसू बर्फ नहीं काटते।

Gujarat 11 convicted of “rarest of rare” crimes technically qualifying for death penalty. Life should mean life. Not wholesale remission without cogent reason. Not garlands and laddoos.



Random delayed calculated tears by BJP’s nari shakti brigade don’t cut ice. — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) August 25, 2022