गुजरात में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन पुल भरभराकर गिरा, 1 की मौत, तीन लोगों के दबे होने की आशंका

नेशनल डेस्कः गुजरात के पालनपुर में बन रहे ब्रिज का एक निर्माणाधीन हिस्सा भरभराकर गिर गया। जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पाकर राहत और बचाव कार्य की टीम मौके पर भेजी गई है। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं कि निर्माणाधीन के पुल का एक हिस्सा गिरा हुआ नजर आ रहा है। लोगों की भीड़ लगी हुई है। दावा किया जा रहा है कि 3 लोग इस मलबे में दबे हुए हैं।

#WATCH | A portion of an under-construction bridge collapses in Gujarat's Palanpur



Details awaited. pic.twitter.com/eVPdgGsIBt — ANI (@ANI) October 23, 2023