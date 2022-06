मालदीव में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में धार्मिक कट्टरपंथियों का हमला, तोड़फोड़ कर मचाया उत्पात (Video)

मालेः मालदीव की राजधानी मालेल स्थित नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में मंगलवार को धार्मिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित एक कार्यक्रम में धावा बोल दिया और इसे अस्थायी रूप से बाधित कर दिया। इस दौरान भीड़ ने तोड़फोड़ की और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने एक बयान में कहा कि वह इस घटना को एक गंभीर मुद्दा मान रही है। मामले की जांच गंभीर एवं संगठित अपराध विभाग द्वारा की जा रही है। अब तक छह लोगों को हिरासत में लिया गया है। मालदीव पुलिस सेवा ने नेशनल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में व्यवधान मामले को उच्च प्राथमिकता देते हुए जांच शुरू की है।

Saddening disruption of Yoga organised by Indian Mission in Maldives by Islamic extremists. “Yoga is not Islamic” according to them. God save Maldives pic.twitter.com/FLmVbzpXWw — Monica Verma (@TrulyMonica) June 21, 2022