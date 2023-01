DCW चीफ स्वाति मालीवाल को कार से घसीटने का वीडियो आया सामने, दिल्ली पुलिस ने बरामद की CCTV फुटेज

नेशनल डेस्क: दिल्ली महिला आयोग (DCW) की प्रमुख स्वाति मालीवाल से एम्स के बाहर नशे में धुत एक कार सवार द्वारा कथित छेड़छाड़ करने और फिर उन्हें अपनी गाड़ी से 10-15 मीटर तक घसीटने की कथित घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि मालीवाल फुटपाथ पर इंतजार कर रहीं हैं। तभी मालीवाल खुद उस कार सवार के पास जाती हैं और उससे बातचीत करतीं।

Video of the incident reported by Delhi Women's Commission Chairperson #SwatiMaliwal has surfaced.



Accused was arrested after Swati claimed that her condition could have been similar to that of Anjali.



However, after the video surfaced, the incident itself is being questioned! pic.twitter.com/rMGYWxhuuD — Priti Gandhi - प्रीति गांधी (@MrsGandhi) January 20, 2023