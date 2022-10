‘एक व्यक्ति-एक पद’ की राह पर चले मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से दिया इस्तीफा

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजसभा के नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। खड़गे ने यह कदम अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के एक दिन बाद उठाया। खड़गे (80 वर्षीय) ने अपना त्यागपत्र कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। उन्होंने यह कदम मई में उदयपुर में आयोजित ‘चिंतन शिविर' में तय ‘ एक व्यक्ति एक पद' के सिद्धांत के अनुरूप उठाया है।

#CongressPresidentPolls | Following the Udaipur Resolution of One Leader One Post, Candidate for Congress President Poll Mallikarjun Kharge has sent his resignation from the post of LoP in Rajyasabha to Congress Interim President Sonia Gandhi



