'ममता बनर्जी और उनके सांसदों को शर्म आनी चाहिए': भाजपा ने संदेशखाली विवाद के बीच नुसरत जहां की वैलेंटाइन डे पोस्ट पर आलोचना की

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सदस्यों द्वारा यौन शोषण के आरोपों पर बढ़ते विवाद के बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोशल मीडिया पर वेलेंटाइन डे पोस्ट के लिए टीएमसी सांसद नुसरत जहां की आलोचना की है।

भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “जब शाहजहाँ शेख और उसके गुर्गे हिंदू महिलाओं को कैद में रख रहे हैं और टीएमसी कार्यालय में उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, तो बशीरहाट (जिसका संदेशखाली एक हिस्सा है) से टीएमसी सांसद नुसरत जहां इंस्टा और फेसबुक के लिए रील बनाने में व्यस्त हैं! ममता बनर्जी और उनके सांसदों को शर्म आनी चाहिए। ”

एक्स पर एक अन्य पोस्ट में, बंगाल बीजेपी ने कहा, “प्राथमिकताएं मायने रखती हैं: संदेशखाली में महिलाएं अपने सम्मान के लिए विरोध कर रही हैं। इस बीच, बशीरहाट के टीएमसी सांसद वेलेंटाइन डे मना रहे हैं।

In Sandeshkhali, women are protesting for their respect. Meanwhile, the TMC MP of Basirhat is celebrating Valentine's Day. #ShameOnMamata #SandeshKhaliHorror pic.twitter.com/bQ4weZFH51