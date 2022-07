मोमो और चाय बनाने के बाद अब CM ममता बनर्जी ने ठेले पर बनाई 'पानी पुरी' , देखिए वीडियो

नेशनल डेस्क: एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल, सोशल मीडिया पर सीएम ममता बनर्जी द्वारा रास्तें में पानी पुरी बनाने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को टीएमसी की अधिकारिक ट्विटर हैंडिल द्वारा शेयर किया गया है।

वीडियो में ममता बनर्जी पानी पुरी बनाते दिखाई दे रही है। बता दें कि इससे पहले सीएम ममता बनर्जी का अलग-अलग जगहों पर मोमो और चाय बनाने का भी वीडियो वायरल हुआ था और अब ममता बनर्जी का पानी पुरी बनाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

Our Hon’ble Chairperson @MamataOfficial visited SHG operated food stall, Sunday Haat in Darjeeling.



Showing her appreciation for the women’s hard work, she joined them in the preparation of Bengal’s favorite, Puchkas and also fed enthusiastic children the delectable snack! pic.twitter.com/ApBZeRDbao — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) July 12, 2022