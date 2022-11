ममता बनर्जी ने चाय की दुकान पर रोका अपना काफिला, लोगों को परोसे पकौड़े, देखें (VIDEO)

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी बयानबाजी के चलते सुर्खियों में रहती है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अपने बयानों को लेकर नहीं बल्कि एक अन्य काम को लेकर चर्चाओं में बनी हुई है। झारग्राम दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़क किनारे चाय की दुकान पर अपना काफिला रुकवाया और दुकान के अंदर जाकर लोगों को पकौड़े बांटना शुरू कर दिया। समाचार एजेंसी एएनआई ने ममता बनर्जी का वीडियो शेयर किया है।

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee stopped her convoy at a roadside tea stall and started serving pakoda to the people, in Jhargram. pic.twitter.com/2b3NKhXj5q — ANI (@ANI) November 15, 2022