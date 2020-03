सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बुजुर्ग और कुत्ते का भावुक करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोगो कह...

इंटरनेशनल डेस्कः सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बुजुर्ग और कुत्ते का भावुक करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोगो कह रहे हैं कि इंसानियत हो तो ऐसी। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति कुत्ते की किस तरह प्यास बुझा रहा है। वीडियो में बुजुर्ग व्यक्ति कुत्ते को अपने हाथ में पानी भर कर पिलाता दिख रहा है। वह बार बार अपने हाथ में पानी लेकर आता और फिर कुत्ते को पिलाता है।

यह वीडियो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर सुसांता नंदा ने ट्विटर पर शेयर किया है। शख्स हाथ में पानी लेकर आता है और कुत्ते को पिलाता है। कुत्ता उसे पी लेता है तो वह दोबारा पानी लेकर आता है। नजारा देख कर लगता है कि जैसे बेजुबान जानवर के प्यासे होने की बात बुर्जुग को अपने आप पता थी। सुसांता नंदा ने वीडियो को ट्वीट कर कैप्शन में लिखा है- जब तक आप किसी के लिए कुछ नहीं करते आप अपना दिन नहीं जीते।

You have not lived ur day, until you have done something for someone who can never repay you🙏🏼

Be compassionate in what you today. pic.twitter.com/SK7zXjCxnc