सीसीटीवी में कैद हुईवानियत: कार की खिड़कियों में हाथ फंसे, छत पर बांध 1.5 किमी तक घसीटा... कुचले जाने से मौत

उत्तर प्रदेश के कानपुर में 37 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसे एक चलती कार की छत पर करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटा गया। इस दौरान उसके हाथ कार की आगे की खिड़कियों में फंस गए थे। बाद में उसे सड़क पर फेंक दिया गया और कार उसके ऊपर से गुजर गई।

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में 37 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसे एक चलती कार की छत पर करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटा गया। इस दौरान उसके हाथ कार की आगे की खिड़कियों में फंस गए थे। बाद में उसे सड़क पर फेंक दिया गया और कार उसके ऊपर से गुजर गई।

परिवार के अनुसार, यह घटना मंगलवार रात को हुई और एक दर्जन से ज़्यादा CCTV कैमरों में कैद हो गई। खाद्य उत्पाद कंपनी में सेल्समैन के तौर पर काम करने वाले बिरू सिंह भदौरिया को घटना के बाद परिवार वाले एक निजी अस्पताल ले गए। हालत बिगड़ने पर उन्हें हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां बुधवार दोपहर करीब 3 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

कानपुर में हैवानियत! कार की छत पर डेढ़ किमी दौड़ाया, युवक की मौत। पुरानी रंजिश में 37 वर्षीय युवक की हत्या का आरोप। कार की छत पर रखकर दौड़ाने और सड़क पर गिरने के बाद कुचलने का दावा। CCTV कैमरों में कैद हुई वारदात। @kanpurnagarpol @Uppolice #Kanpur https://t.co/4JGiPfs7BT — Shyam Tiwari (@Shyamtiwariknp) October 21, 2026

बिरू के पिता, राम शंकर सिंह के मुताबिक, कुछ दिन पहले उनके बेटे का राजवीर और मेवालाल के साथ विवाद हुआ था। मंगलवार रात को बिरू दशहरा मेला देखकर घर लौट रहा था, तभी मेवालाल एक कार में राजवीर और तीन अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचा। इन लोगों ने बिरू को रोका और उसके साथ मारपीट की। जब उसने वहां से भागने की कोशिश की, तो उसे कार से टक्कर मार दी गई। इसके बाद आरोपियों ने उसे कार की छत पर रखा, उसके दोनों हाथों को आगे की खिड़कियों के बीच फंसा दिया और खिड़कियां बंद करके तेज़ रफ़्तार से कार चला दी।

बिरू को इस हालत में करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटा गया और फिर कार से नीचे फेंक दिया गया। परिवार का आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने उसके ऊपर से कार गुज़ारी और फिर वहां से भाग गए। वहां से गुज़र रहे एक स्थानीय व्यक्ति ने बिरू को पहचान लिया और उसके परिवार को सूचना दी। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए।

परिवार वालों ने बताया कि उसे कई चोटें आई थीं और कार की खिड़कियों में हाथ फंसने की वजह से उसकी उंगलियां बुरी तरह कुचल गई थीं। परिवार का दावा है कि इलाके में लगे एक दर्जन से ज़्यादा CCTV कैमरों में यह घटना रिकॉर्ड हुई है। बताया जा रहा है कि दो CCTV क्लिप मौजूद हैं, जिनमें वह व्यक्ति तेज़ रफ़्तार कार की छत पर फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। बुधवार को परिवार वालों ने विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परिवार ने शुरुआत में जो शिकायत दी थी, उसमें इसे सड़क दुर्घटना बताया गया था, लेकिन अब वे इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान उन्होंने कार का नंबर पता लगा लिया है और आरोपी के मोबाइल फोन की लोकेशन की भी जांच की है। शुरुआती जांच में मोबाइल फोन की लोकेशन फतेहपुर के जहानाबाद में मिली है। आरोपी की तलाश जारी है।