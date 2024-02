Shocking Video! पालतू जानवरों के क्लिनिक में लेजाकर कुत्ते को घूंसे मार-मार किया टॉर्चर

ठाणे: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते को बेरहमी से पीट रहा है। यह घटना कथित तौर पर शहर के जीबी रोड पर एक पालतू पशु क्लिनिक में हुई। पुलिस ने कहा कि मामले के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

वीडियो में, जिसे इंटरनेट पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है, एक आदमी, जो जाहिर तौर पर पालतू क्लिनिक का कार्यकर्ता था, कुत्ते को बेरहमी से पीटते हुए, उसके चेहरे पर कई बार मुक्के मारते और फिर लात मारते हुए देखा गया। एक अन्य व्यक्ति जो इस क्रूर कृत्य का वीडियो बना रहा था, उसने भी कुत्ते को मारा।

वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद, पशु अधिकार संगठन पीएडब्ल्यूएस के पदाधिकारी नीलेश भांगे और कुछ अन्य लोगों ने कासारवाडवली पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और एक गैर-संज्ञेय शिकायत दर्ज की गई। पुलिस किसी गैर-संज्ञेय शिकायत की जांच तब तक नहीं कर सकती जब तक कि मजिस्ट्रेट का आदेश न हो।

An animal abuse incident ⚠️



A video went viral of groomers beating up a pet dog at Vetic Pet clinic in Thane.



Groomers have been arrested.



Never leave your pet Alone 🙏 pic.twitter.com/nEt8uKAU8b